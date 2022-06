Quen manipulou os datos do paro en maio foi Feijóo

Por que é el quen maquilla os datos de paro rexistrado?

Por que é el quen maquilla os datos de paro rexistrado? Feijóo sabe perfectamente que en maio se reactiva o turismo. Feijóo pretende que non se fale do extraordinario comportamento do emprego neste mes en relación con maio de 2021. Os traballadores indefinidos aumentaron en 1.532.610 persoas, das que a metade, 769.751 o son a tempo completo. Ao mesmo tempo diminuíron en 636.674 as persoas traballadoras temporais. As persoas con contrato indefinido aumentan un 16,1% e as que teñen un contrato indefinido a xornada completa son un 10,3% máis, mentres que quen teñen un contrato temporal diminúen un 15,9%, dos que un 14,4% son a xornada completa. Este é o efecto da reforma laboral.

Entre os meses de maio de 2011 e 2018, período no que Rajoy estivo como presidente do Goberno, a taxa de precariedade incrementouse desde o 28,2% até o 31,1%, un aumento de 2,9 puntos; os traballadores indefinidos aumentaron un 4,9%, mentres que os temporais fixérono nun 19,1%.

Se consideramos o período de goberno de Pedro Sánchez, os afiliados con contratos indefinidos aumentaron un 25%, hai 2.217.242 máis dos que 1.419.230 son a xornada completa, 448.245 a xornada parcial e 349.767 fixos descontinuos. Os temporais diminúen en 1.103.590 empregos, dos que 538.730 son a xornada completa e 564.861 a xornada parcial. A taxa de precariedade pasa do 31,1% ao 21,4%, unha diminución de 9,7 puntos. Todos os datos de afiliados por tipo de contrato foron extraídos da web da Seguridade Social.

Este debe ser o comportamento que Feijóo non quería que agromase e, por iso, mente ao dicir que en maio hai menos paro porque non computan os fixos descontinuos, cando na súa maioría xa están incorporados á actividade. E, hai que repetilo moitas veces, de estar incluídos no paro rexistrado, o paro rexistrado de maio diminuiría máis do que o fixo.