Rocas: xogan brancas e as negras fan trampa

Se non fóra polo medio ambiente, di a política negra, poderíase ensanchar a estrada que vai a San Pedro de Rocas non porque faga falla, senón polo de burro grande ande ou non ande, porque sempre máis e mellor, e polo tanto unha estrada grande é mellor que unha pequena. Así se alimenta a xenreira contra o que ven de fóra (podiamos estar falando de inmigración, falamos de leis ambientais). Cómpre ampliar a estrada sobre todo para demostrar que as institucións locais poden protexernos dese medio ambiente malo e sancionador, limitante. Non queda tan lonxe aquela época na que nos concellos facían campaña entre a veciñanza cando se propuña unha declaración de protección ambiental.

Limos as leis, vimos na prensa as campañas a prol da conservación do patrimonio da Ribeira Sacra e das paisaxes de Galicia, e parecéronnos ben. Agora esiximos que se apliquen.

Pero fóra desta campaña invisible, na cidadanía democrática, existe unha preocupación real polo medio ambiente, insisto, nas súas dimensións naturais, patrimoniais e culturais ou humanas se se quere. E esa preocupación real está levando á xente a preocuparse porque se cumpra a lexislación ambiental. Que non é un ente malvado que ven de fóra, que é o noso puro amor polo que temos e polo que fixeron os que nos precederon.

As árbores que pretenden tallar en Rocas son exemplares moi antigos, que levan moitos anos medrando. Quen plantara algunha árbore hai máis de dez anos poderá entender de que estou falando, e por suposto calquera que teña sensibilidade. O chan arqueolóxico protexido de Rocas agocha tesouros para investigacións que aínda non están iniciadas, e borrar as pegadas do pasado é condenarnos á ignorancia. Pasada a campaña mediática da política branca sobre a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, a política negra que pretende destruir o entorno de Rocas non pode pasar páxina e seguir vendendo polas aldeas que aí está o PP para defender á cidadanía das restricións ambientais e patrimoniais. Xa non.

Coa lei na man, as obras de ampliación da estrada de San Pedro de Rocas son, como mínimo, irregulares: a política negra, ademais de facerse sen público, fai trampas. Estas obras foron informadas negativamente por patrimonio en 2011 e 2018. O informe favorable chegou, de maneira irregular, despois da declaración do BIC Ribeira Sacra. O xuízo previsto para este xoves 10 de marzo está aprazado, pero moitas árbores xa están talladas, un dano irreversible.

Estes días en Rocas houbo calidade humana, houbo frío, houbo cansazo, houbo comida repartida, e fronte a iso, o poder da forza bruta, como se a guerra en Ucraína tivera un eco lonxano aquí. Para lembrarnos que todas as vidas valen. Sentimos máis, por suposto, as dos seres humanos, pero as árbores (e isto sábese abrazándoas, sen máis) teñen tamén vida. E agora hai vidas rematadas pola forza, e as nosas bágoas hoxe foron da dor da perda, non da derrota. A resistencia branca que demostra que a xente non mira para outro lado. Por casualidades da vida, cousas incribles que pasan, defendendo o patrimonio había mulleres e homes, tallando as árbores só homes. Coma unha metáfora, sorpresas que a vida che dá. Dun lado a cidadanía plural, do outro unha empresa (FINSA), a Deputación e as forzas da orde.

Mulleres e homes seguiremos defendendo a conservación do patrimonio natural e cultural, seguiremos defendendo o dereito dos pobos a vivir en paz e a defensa dos valores democráticos. O mundo non ten donos, ten habitantes con dereitos. As mobilizacións continuarán, e os responsables de toda esta desfeita terán que render contas.

#salvemosrocas

#sosourense