Roupa sucia. 10 anos da traxedia do Rana Plaza

10 anos da traxedia

A fabricación da roupa, tanto da cara como, sobre todo, da barata, realízase en países de baixos custos laborais, que van de Marrocos a Vietnam, pasando por Turquía, India ou China, e tendo unha especial importancia en Bangladesh. Falamos dun pequeno país superpoboado (ten 170 M de habitantes que viven en apenas un terzo da superficie de España) contiguo a India, na desembocadura do río Ganxes.

Aínda que os xeógrafos medievais europeos situaron o xardín do Edén nesa zona do sueste asiático, a realidade actual dista moito de ser aquel paraíso bíblico: Bangladesh é unha república presidencialista considerada como unha democracia con graves carencias e unha situación de vulnerabilidade extrema ao cambio climático, ao que se suma que é un dos máis pobres do mundo, onde o salario medio dos traballadores téxtiles é inferior aos 50 €/mes (fronte aos 150 o 200 €/mes de China). É este o lado escuro da roupa fast fashion, no que as condicións de traballo amosan situacións de explotación laboral, condicións insalubres, prohibición de sindicación... e ata traballo infantil. Eliminar estas malas prácticas non é facil, incluso en países ricos, como se veu hai poucos días en EE.UU. onde se descubriu que unha coñecida marca de comida rápida empregaba menores de idade, incluído nenos de menos de 10 anos.

Se ben as compañías téxtiles son responsábeis directas de vixiar as condicións nas que se produce a roupa, os tecidos e outros compoñentes como tinturas, os consumidores non podemos eludir a nosa propia responsabilidade, apoiando as marcas responsables e rexeitando aquelas que non o sexan. E non deixarnos enganar por accións filantrópicas (Inditex, por exemplo, ten feito doazóns económicas a Greenpeace, Cáritas, Entreculturas e Médicos Sen Fronteiras) que supoñen escasos montantes na conta de resultados

A mellor filantropía é un salario digno e condicións laborais xustas.