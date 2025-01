Sabiades da profundidade simbólica da Epifanía e dos Magos de Oriente?

Os agasallos son tamén simbólicos. O ouro era o que se daba aos reis, o incenso o que se ofrendaba aos deuses e a mirra o que se consagraba aos mortos que habían transcender ao outro mundo. Os magos recoñecían con eles a natureza rexia, divina, mortal -e inmortal, á mesma vez- de Xesús

O ouro e o incenso seguen sendo hoxe iconas do poder e riqueza dos dirixentes, nun caso, e do culto litúrxico, noutro. A mirra perdeu un pouco a asociación directa, mais era antes de emprego fundamental como composto embalsamador. E só se embalsamaba aos individuos senlleiros que se consideraba ían transcender a outra vida. Aludía á mantenta, pois, ao tránsito e resurrección de Xesucristo. En época romana tamén se preparaba con ela un fortísimo anestésico pra mitigar a insoportábel dor dalgúns moribundos. Preludiaba, neste caso, o sufrimento extremo de Cristo no Via Crucis e no Calvario.

9) O número de tres magos impúxose relativamente cedo na Igrexa occidental, baseándose tamén en tres escusas, pra que quedase cabalístico: o número de presentes, os continentes coñecidos (ao representar a Epifanía cristiá o recoñecemento do Mesías polo mundo enteiro) e a Santísima Trindade. Nun fresco do século II, nas catacumbas de Priscila de Roma, xa se debuxaran tres figuras, aínda non sendo o común entón. No século III, o teólogo Oríxenes sinalaba, con arela de confirmación, que eran tres polos tres dons ofrendados.

Até que no século V, pouco antes da fin do Imperio occidental, o Papa León I O Magno estableceu de xeito formal, namentres enfrontaba a hunos e vándalos, que eran tres e que descendían das estirpes de Noé. Que cada un procedía dun dos continentes coñecidos: Europa, Asia e África. Nalgunhas igrexas orientais, coma a siria, preferiron por algún tempo o número de doce. Facíalle máis graza por asimilalo aos apóstolos e ás tribos de Israel. E no remoto, ao Olimpo da fonda herdanza alexandrina.