'Sempre en Galicia' de Montevideo

A celebración de 1990 foi posible porque na Xunta de Galicia houbo sensibilidade para escoitar a miña proposta de homenaxe a Sempre en Galicia e por iso quero expresar a miña gratitude a Victorino Núñez, Daniel Barata, Paz Lamela e Xabier Senín. Coido que algo empeorou e non quero ser moi crítico coas autoridades pero a realidade é que non tivemos máis celebracións e tampouco recoñecementos de carácter oficial (distincións ou premios) agás de entidades privadas. Poida sexa o tempo de considerar que temos unha débeda coa emigración en Montevideo e intentar unha amortización no ano no que se cumpre o 75º aniversario do pasamento do noso inesquecible rianxeiro. Lembro que o busto en bronce de Castelao, instalado no rianxeiro paseo da Ribeira, foi unha doazón do Patronato da Cultura Galega de Montevideo.

Coido que abondan as xustificacións para que desde Galicia se recoñeza a achega de aqueles emigrantes singulares que viviron lonxe dos nosos mananciais pero sen esquecer que o seu corazón quedou na súa aldea ao carón da fonte de auga fresca da que bebía na infancia. Espero que a capital uruguaia, o vindeiro 3 de setembro, estea de festa e ateigada da alegría dos emigrantes e descendentes que non esquecen aos loitadores devanceiros que ergueron un niño de solidaridade na moi acolledora terra do nobre Xosé Artigas, na beira do Río da Prata.