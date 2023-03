S.O.S. Lugrís

A propietaria do inmoble é unha inmobiliaria en liquidación, chea de débedas e que dificilmente vai asumir o custe de recuperación dos murais. Poden agardar os frescos polo prazo que vai dar o Concello os donos?

A propietaria do inmoble é unha inmobiliaria en liquidación, chea de débedas e que dificilmente vai asumir o custe de recuperación dos murais (os técnicos que contratou o Concello avalíano en 90.000,0 €) e o estado do inmoble e crítico: sabemos que non todas as súas fiestras ten cristais; que nos pisos superiores aniñan ducias de pombas; que a choiva fíltrase polo tellado e polas paredes medianeiras e que as galerías están a piques de caer a rúa: a auga, a humidade e os excrementos dos paxaros poñen en perigo non só a supervivencia dos murais senón a estabilidade do edificio todo. Dinnos os arquitectos que a humidade que se filtra nas paredes medianeiras deste tipo de construcións poden alcanzar os 3 metros dende o chan e ir filtrándose aos poucos no interior do inmoble, máis no caso dun abandonado como este, cando non hai unha temperatura estábel no seu interior.