'The Seed of the Sacred Fig' de Mohammad Rasoulof. Mulleres e resistencia en Irán

The Seed of the Sacred Fig (2024), con dirección e guión de Mohammad Rasoulof, é un drama político-social, con valor documental e significado alegórico que amosa a realidade social de Irán a través da intimidade dunha familia iraniana ligada ao réxime. A historia constrúese sobre o medo, a sospeita, a inmoralidade e o terror, mesturando características do drama, thriller e cinema de terror. A película, rodada en segredo -e así indicado na mensaxe inicial do filme- chega como unha coprodución entre Francia e Alemaña cunha duración de case tres horas. Acadou o premio Especial do Xurado e Fipresci no Festival de Cannes. O Premio do Público ao mellor Filme Europeo en San Sebastián. E a nominación ao Óscar á Mellor Película Internacional, por Alemaña.

Mohammad Rasoulof (1972) é un director iraniano exiliado en Berlín, que foi condenado reiteradamente a penas de prisión por atentar "contra a seguridade nacional". Os problemas co sistema xudicial e coa censura foron constantes ao longo da súa carreira. Prohibición de saír de Irán. (2017). Prohibición de rodar no seu país, sen poder, pois, estrear en Irán. A rodaxe de parte das súas obras fíxoa clandestinamente e enganando ao réxime aiatolá, como sucedeu co seu anterior filme A vida dos demais (1). As cintas eran enviadas despois ao estranxeiro, onde finalmente se estreaban. A última condena, oito anos de cárcere, castigo a lategazos e confiscación dos seus bens, colleuno na cuarta semana de rodaxe de The Seed of the Sacred Fig. A rodaxe fíxoa un equipo pequeno e da súa total confianza, pero sen a asistencia presencial do director ás rodaxes para non levantar sospeitas. Finalmente, ante a inminencia de entrar unha vez máis na cadea, mudou os plans de rodaxe e decidiu abandonar o seu exilio interior, pedindo asilo no estranxeiro. Había pouco que cumprira outra condena. Arduo, o saír do país. A pé e sen dispositivos electrónicos ata chegar a un país fronteirizo con Irán. Dende este, a Alemaña. Unha vez alí, anunciou a súa fuxida.