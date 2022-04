Transnistria, entre Rusia e Europa

Transnistria perde habitantes de xeito gradual debido á situación económica e política, que debilitan as ansias de futuro da súa xente. Na actualidade ten unha poboación de arredor de medio millón de habitantes diseminados en núcleos rurais e aldeas amais de na capital, Tiráspol, que apenas chega aos 150.000 habitantes. A cidade do Tiras, nome grego orixinario da urbe, é a sede do equipo de fútbol Sheriff. Este non só bautiza o grupo de deportistas máis famosos do país, senón tamén ao conxunto de empresas máis prósperas do país. Alén disto, o seu poder ten pactos coa política, e dela saen os dirixentes do goberno.

Dun lado quedan os vestixios latinos, do outro os eslavos; no medio, como ponte de unión entre imperios e realidades, esta extensión de terra

O club de fútbol de Tiráspol, o Sheriff, é unha das imaxes máis visibles de Transnistria. Tras o seu nome atópase un conglomerado de negocios dirixidos por un exoficial de policía soviético, Viktor Gushan. A economía e a política xiran arredor deste empresario, dono de supermercados, gasolineiras, criadeiros de caviar e dunha destilería, Kvint, icona do país que, con todo, etiqueta as súas bebidas co certificado «Feito en Moldavia». Kvint, acrónimo de coñacs, viños e bebidas de Tiráspol creouse en 1897 e dende aquela conseguiu sona internacional nos mercados chino e ruso, amais do prestixio nacional, o que levou a que a imaxe da fábrica apareza estampada nos billetes de cinco rublos transnistrios.