Un ano despois dun peche anunciado en Verín

Este 25 de novembro fixo un ano da reunión informativa recordada polos veciños da comarca de Monterrei para comunicarnos o peche do paridoiro do Hospital de Verín

Quixera intertar lembrarnos o que aconteceu, coa mirada retrospectiva que o paso do tempo nos dá. Para os veciños, e para nós, aquela reunión colleunos por sorpresa. O día 22 de novembro de 2019, nunha rolda de prensa en Ourense, confirmaban o peche, pero non entendemos as razóns.

A eles non, non os pillou desprevenidos. A cuestión é que para eles o tema comezou anos atrás, cando se viron na obriga de ter que cubrir a asistencia continuada de Xinecoloxía e Obstetricia primeiro, e de Pediatría despois, no noso hospital. Eles mesmos, nas súas recapitulacións, sinalaban "dous anos de descenso" dos partos na nosa comarca ( 89 no ano 2018 e aproximadamente 60 no ano 2019, dician).

A día de hoxe, no que cumprimos un ano do intento de perpetrar o peche do paridoiro, quero que saibades que sobrepasamos xa ampliamente os cen nacementos... E aínda quedan días de decembro para reamatar a conta. Puntualizo isto para que vós mesmos vos fagades a pregunta de que foi o que puido ter pasado neses dous anos...