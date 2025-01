Un cinema de pobo

Mamasunción estreouse nun nadal de hai corenta anos. Apenas sete meses despois da estrea, foi a primeira emisión da TVG, a nosa tele, quen o diría hoxe, nacía cunha declaración de principios. Era o 24 de xullo de 1985 e o país enteiro puido ver a curtametraxe

A primeira vez que escoitei falar de Chano, sendo aínda un petís, foi cando lle preguntei polo enorme cartaz que tiña na parede do cuarto a miña tía Ana. No póster unha nena debuxada de xeito sinxelo (que para min era Ana, evidentemente) levaba a bola do mundo nun feixe e embaixo dela en letras grandes poñía Os paxaros morren no aire, e aínda por abaixo, Un filme galego. Así, marabillado por aquela imaxe, foi como descubrín que o tío Pablo e o seu amigo Chano facían películas e, o que me marabillou aínda máis, que se podía facer un filme no noso país. Fiquei pampo coa idea, coa posibilidade de facer cinema en Forcarei, na nosa lingua, de contar a historia local e con que dous rapaces de aldea puideran facer unha película. Aquela curta, que non vin até ser xa un adulto, era para min, evidentemente, un misterio e unha presenza do futuro posíbel.