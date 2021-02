Un conflito eterno pola negativa de Política Social a negociar unha medida temporal

Todo o mundo entende e comparte, menos os responsables da Consellería de Política Social, que non é o mesmo traballar un festivo ou un domingo que calquera outro día ordinario da semana.

Coa escusa da crise económica do ano 2012, o Goberno Feijóo adiantouse ao Goberno central e no DOG de 2 de marzo de 2012, aprobou a Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, que suspendeu entre outros dereitos o artigo 19 do Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da Xunta de Galicia, en concreto as compensacións por traballar en festivos e domingos.

Esta norma legal supuxo de facto dous efectos: unha redución drástica nos descansos do persoal dos centros de atención directa aos usuarios, que están abertos as 24 horas, os 365 días do ano, e unha maior carga emocional para os cadros de persoal que xa estaban ao limite, polas reducións sistemáticas levadas a cabo nos anos anteriores. É de destacar que a propia Lei 1/2012 establecía na súa disposición derradeira que as medidas previstas nela serían revisadas no prazo de dous anos desde a súa entrada en vigor en función da evolución da situación económica. Esta revisión nunca se levou a cabo a pesar de que o presidente da Xunta xactábase de que Galicia era unha das comunidades máis cumpridoras e solventes en materia de control do déficit. Xa que logo, mentres a economía melloraba os traballadores e traballadoras de Política Social seguían e seguen cos recortes impostos na etapa máis grave da crise económica.