Un futuro por inventar

Confeso que non sei por que D. Federico Mayor Zaragoza non é, a éstas alturas, Premio Nobel da Paz. Ten méritos sobrados, desde logo moitos máis que algúns que non citarei e que recibiron o galardón en Oslo sen merecelo. O profesor Mayor ten 88 anos de extraordinarias experiencias, de pensamento, de coñecemento, de acción, como científico, investigador, educador, político, e desde 1978 ate 1981, unha colosal actividade na UNESCO, como él a denomina, a intelectualidade das Nacións Unidas, primeiro como Director Xeral Adxunto e logo, desde 1987 ate 1999, dous mandatos completos, xa como Director Xeral, quizáis o periodo máis acertado e inspirador da institución internacional ocupada da educación, a ciencia e a cultura con sede en París.

Coñecino persoalmente no ano 2000, xa como Presidente da Fundación Cultura de Paz, e desde aquela mantemos unha colaboración e amizade que teño que recoñecer foi decisiva na miña propia formación como mestre e como educador para a paz.

Mayor Zaragoza foi co- presidente do Grupo de Alto Nivel para a Alianza das Civilizacións. E desde 2010 ate o 2017 presidíu a Comisión Internacional contra da Pena de Morte.