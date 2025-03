Violencia nas gradas, temos solución?

Hai moitas opcións. Por unha banda, as propostas educativas que van a ser máis lentas e requiren de continuidade por parte de Administracións, Federacións e Clubs ou, as opcións sancionadoras, que funcionan bastante rápido e virían a ser pechar os campos ao público. As primeiras aseguran o éxito. As segundas, non aseguran o obxectivo final: disfrutar do deporte coma espectadoras

Si, hai solución. De feito, hai moitas opcións. Por unha banda, as propostas educativas que van a ser máis lentas e requiren de continuidade por parte de Administracións, Federacións e Clubs ou, as opcións sancionadoras, que funcionan bastante rápido e virían a ser pechar os campos ao público. As primeiras aseguran o éxito. As segundas, non aseguran o obxectivo final: disfrutar do deporte coma espectadoras. Polo tanto, a pregunta é sinxela: cal é a que escollemos?

Temos moitos precedentes para a reflexión, pero tocamos fondo cando a semana pasada, cubrimos redes sociais con comunicados e mensaxes, debido á morte de Andrés Rico, avó dun árbitro de balonmán de 14 anos. Analizando as diversas opinións e reflexións, poucas propostas de “acción” (ou ningunha) houbo para que non se repetise esta situación.