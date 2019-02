A ONU, por primeira vez en galego: "Fuxamos da idea de que os Estados deben ter só unha lingua"

Para De Varennes, o Día Internacional da Lingua Materna «é unha oportunidade para promover e celebrar a diversidade lingüística e cultural, e para recoñecer e protexer os dereitos humanos das minorías e pobos indíxenas en relación coas linguas». Ao tempo, insistiu en que a lingua propia “é unha ligazón esencial co noso pasado, o vínculo principal das nosas culturas, e a ferramenta básica para comunicármonos e compartir coñecementos, lembranzas e historia».

Esta declaración oficial da ONU na que se inclúe por primeira vez o galego chega só unhas semanas despois de que o propio De Varennews realizase durante doce días realizou unha visita oficial a España para comprobar a situación de colectivos minorizados no Estado e incluír na súa axenda a Galicia. Aquí, e a través del, a institución recolleu tamén información sobre o galego e a vulneración dos dereitos lingüísticos no país. Foi a primeira vez que o fixo in situ e será a primeira vez que un organismo da ONU tome posición respecto da situación da lingua galega e sobre as eivas que sofre o idioma para a súa normalización desde o emblemático informe presentado ante a UNESCO en 1954, hai 65 anos, por parte da colectividade emigrada e exiliada na Arxentina.

No informe preliminar sobre a visita, o relatar especial xa advertiu dos "obstáculos" que España impón no cumprimento das súas obrigas internacionais en relación co uso cooficial das linguas, sobre todo no ensino ou no ámbito xudicial.