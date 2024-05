A denuncia de Begoña Gómez por tráfico de influencias

A estas alturas, xa sabemos que a policía patriótica de Mariano Rajoy, encabezada por Villarejo e o número dous do Ministro do Interior, Jorge Fernández, intentou desde 2014 “matar” a Pedro Sánchez investigando ilícitamente á súa familia directa

A doutrina penal ten sinalado, sen embargo, que as dificultades de probar en xuízo, con todas as garantías propias do proceso penal (en particular, a presunción de inocencia e o in dubio pro reo), a existencia de conceptos abstractos como a “influencia” ou o “prevalimento”, é o que levou a que as condenas por tráfico de influencia sexan moi escasas. Un exemplo moi significativo é o da STS de 16 de xullo do 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2878), que confirmou a condena por prevaricación a Ernesto Anido, ex alcalde de Sada, pero absolveu de delito de tráfico de influencias á persoa favorecida pola prevaricación, a “coordinadora xeral”, Belia Vellón.

O delito de tráfico de influencias é de seu especialmente propenso á política de populismo penal. Apenas un dato neste sentido: na reforma do Código Penal do 2015, o goberno de “M. Rajoy” introduciu un agravamento das súas penas, para transmitir a idea de que había tolerancia cero coa corrupción...España es así.

Con todo, e precisamente por esa abstracción do tipo penal, o artigo 429 é especialmente útil para construir unha acusación penal contra Begoña Gómez e, indirectamente, contra a peza de caza maior: o presidente do Goberno. A estas alturas, xa sabemos que a policía patriótica de Mariano Rajoy, encabezada por Villarejo e o número dous do Ministro do Interior, Jorge Fernández, intentou desde 2014 “matar” a Pedro Sánchez investigando ilícitamente á súa familia directa.

Pero ademáis, a denuncia contra Begoña Gómez é útil para someter á presión dunha instrución xudicial ao presidente do Goberno, sen elevar a causa á Sala 2ª do Tribunal Supremo, única competente para coñecer de calquera denuncia penal contra el (art. 102.1 CE), onde, efectivamente, este tipo de denuncias prospectivas non se admiten. Manos Limpias ben o sabe. Por iso botou a cana noutro lado.