A edición galega moderna cumpre cen anos

Foi xustamente un 29 de novembro de 1924. Exactamente hai cen anos. Principiaba en Galicia o que hoxe chamamos a nosa edición moderna. Leandro Carré Alvarellos e Ánxel Casal Gosenxe poñían en marcha, na rúa Real da Coruña, a editorial Lar, xerme da Editorial Nós que uns anos despois faría historia dende a rúa do Vilar de Santiago de Compostela.

Hai pois un século nacía un proxecto cultural sen precedentes na nosa terra. O primeiro volume daquela nova aventura levaba por título A miña muller, era unha novela de Wenceslao Fernández Flórez. A ela seguirían ata un total de 40 obras en tres anos.

Falamos do primeiro proxecto moderno de edición porque ata ese intre non houbera unha idea de libro galego como a que Carré e Casal poñen en marcha nese 1924. Eles crean, realmente, unha empresa editorial con vocación de negocio, non unha mera acción cultural ou literaria. Velaquí o gran paso.