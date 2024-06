Antón Tovar, a voz da soidade

Tovar declaraba que a súa vocación poética e a súa materialización era algo que se lle impuña desde dentro. Así define as súas creacións: “Son esconxuros, calados esconxuros contra o medo, calados esconxuros que van buscando o alicerce doutra vida onde non hai enfermedade, nen vellez, nen morte.”

Tovar declaraba que a súa vocación poética e a súa materialización era algo que se lle impuña desde dentro. Así define as súas creacións: “Son esconxuros, calados esconxuros contra o medo, calados esconxuros que van buscando o alicerce doutra vida onde non hai enfermedade, nen vellez, nen morte.” O libro Calados esconxuros (1980), obra antolóxica, Premio da Crítica, aglutina os dous lirismos da súa poesía: o lirismo introspectivo, reflexivo, que procura no interior; e o lirismo social, que canta os obxectos e os seres vivos que acompañan a nosa existencia, cun posicionamento crítico e comprometido coa causa dos desherdados e dos humildes.

Os poemarios Berros en voz baixa (1990), Premio de Creación Losada Diéguez, e A nada destemida (1991) reinciden nas angueiras e nas contestacións de sempre. Un novo libro de memorias, Diario íntimo dun vello revoltado (2001) revisita coa mesma honestidade a inquedanza e a angustia existencial, desde a perspectiva do tempo final. O pensamento faise palabra poética (nace no inédito Diccionario Ideolóxico Galego), espiritualizada, verso reflexivo ou confidencial relato da súa atormentada existencia, interior e exterior, así como da escura e represiva sociedade urbana pola que transitan os tolos do mundo, como o Emilio, e os cans doentes abandonados, cans sen dono, non como os seus benqueridos Sil, Morito ou Lister. Tovar fala nalgunha ocasión dun libro de poesía política, comunista (A fouce e o camiño), que nunca se publicou e no que entraría o poema “O Furriolo”, en memoria dos inocentes asasinados no alto do Furriolo nos anos da represión.