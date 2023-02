Ultimamente estou a ler moitas críticas sobre As bestas e non podo deixar de reparar en que moitas das voces que se escoitan son as de urbanitas coma min que, unha vez máis, nos aprestamos a defender da aldraxe as desvalidas xentes do rural

Lonxe de min tentar ditar unha sentenza definitiva sobre o filme, mais si quixera compartir, con quen teña a ben lerme, algunhas reflexións de espectadora. Se alguén me pedise un resume, eu non empezaría dicindo “é unha película sobre un crime que se comete no rural galego”. É máis, nin sequera sei se diría algo así. Hai tantas cousas na obra que non sabería moi ben por onde empezar. Sobre todo, coido, é unha película sobre como os seres humanos nos relacionamos coa natureza e co entorno. Aí me sitúa a min o impactante inicio do filme.