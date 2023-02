As bestas da Galicia profunda xa teñen seus goyas, hurrá!!!

Estou ledo: son influencer, son moderno. Se nun artigo anterior pedía un Goya para As Bestas da Galicia profunda, van e danlle nove. Nove!!! Nunca imaxinei que os membros da Academia do Cinema con voto, dous terzos deles con casa en Madrid, ou sexa, cultural e socioloxicamente madrileños na súa ollada á Galicia rural, me fixesen caso. Confésolles que a medida lle que caían os premios ao filme miña ledicia foi en aumento, sentinme poderoso, eólico.

Durante a gala asistín con interese á presentación do novo mantra cultural que críticos e medios da “capital” prepararon para consumo da nosa intelligentsia local, sempre moderna, sempre atenta ás indicacións que dende alí lle fan. A fin contas, eles saben o que os galegos e as galegas necesitamos e queremos pensar, e non dubidan en dicírnolo, miren senón a RTVG ou os comentaristas da Voz. Só os resentidos e acomplexados resístense as súas mensaxes. E eu decidín deixar de selo.