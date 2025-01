Benposta desenfocada

Desde o mesmo impulso que me levou a escribir a novela De Benposta a Lamaboa intentarei facer análise das aportacións e as ensinanzas que esta experiencia nos deixa. Pois é importante contar a historia de Benposta mais, para min, é máis importante extraer o que nos axude a construír o que representa “Lamaboa”

En calquera relato é fundamental o punto de vista. A perspectiva que resulta dunha dialéctica simultánea no enfoque, a dialéctica entre o coñecemento que temos do que queremos contar e a propia narración. Neste caso as testemuñas son fundamentais. O título da serie “El Circo de los Muchachos” é ben explícito. Efectivamente, conta a historia desde a épica do circo. Tanto as imaxes coma o relato das testemuñas, agás algunha excepción que no contexto xeral non pasa de ser anecdótico, enfocase desde o circo. Obviamente resulta máis comercial. Porén, aínda que foi unha epopea impresionante, non é o máis interesante. Non é a aportación máis singular e, desde logo, se miramos a experiencia desde o Circo, non podemos ver o fundamental.

Outro elemento clave do enfoque é presentala como obra dunha persoa, a obra do Padre Silva. Aínda que algunha das persoas entrevistadas cuestionan isto, tamén quedan diluídas nun relato xeral no que todo xira arredor da persoa do Cura. Algo que a min me parece, ademais de un erro, unha perversión.

Enfocalo desde o Circo e desde a figura do Padre Silva constitúe algo moi acorde co imaxinario común, moi aceptable e dixerible na lóxica do mercado para elaborar un produto de consumo doado e por tanto masivo. A consecuencia é que converte a experiencia en convenientemente irrelevante. É importante comprender isto, se o que procuramos realmente é rescatar o seu legado.