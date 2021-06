Conspiración de silencio

Non tivo tratamento mediático importante. Tampouco estivo nas tertulias, nin abriu telexornais, máis ben ó contrario, o que significa que para os poderes económicos, sociais, políticos, mediáticos, relixiosos, as elites en definitiva da capital de Galicia, este asunto non o consideran relevante ou preocupante, non está na súa axenda.

Para que en plena pandemia, con confinamento, toque de queda e restricións da mobilidade, o consumo de cocaína aumente, significa que as redes de produción, distribución e consumo están moi ben engraxadas, funcionan como un reloxo, a demanda dos nichos de mercado que o solicitan, maioristas ou minoristas.

Sempre houbo, que eu lembre, consumo máis ou menos habitual, desde os anos ’80, particularmente en determinados ámbitos e ambientes. Pero que a cousa vaia a máis, en plena pandemia, non pode pasar desapercibido para as forzas e corpos da seguridade do Estado, axencias de persecución do narcotráfico, facenda e demais.

Xa non estamos nos tempos dos Charlíns, os Oubiñas ou os Miñancos, nin hai xa macrooperacións como a Nécora que popularizou ó Xuíz Garzón. Aquelo foi, algo así como un fin de época. A imaxe de Esther Lago carrexando bolsas de lixo cheas de cartos nos bancos de Vilagarcía de Arousa. Os grandes traficantes de hoxe, os medianos, son máis discretos, non todos, por certo, porque os seus patrimonios, os casoplóns, as coleccións de coches de gama alta, os megabuques de recreo, están á vista de todos menos -parece- para a facenda pública.