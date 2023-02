Febreiro, mes do amor pola lingua

Nese ano 1947, os trens que comunicaban cidades e vilas enchéronse de migración e nacionalismo, e descarrilaron as esperanzas de paz e tranquilidade na gran Indostán. As dúas grandes fes quedaban separadas por conflitos provocados pola división e o trazado de fronteiras dirixidas dende fóra

As primeiras raiolas do día espreguízanse co espertar dun dos lugares máis densamente poboados do mundo, Bangladesh. O ruído bole entre bucinazos, fricoladas, pés e rickshaws, e só se achega un tímido silencio coa escuridade da noite pecha. Durante o resto do día, as rúas do país semellan unha constante manifestación na que converxen camiñantes e mercadores con vehículos de todo tipo. Por baixo das pisadas desas rodas e desas pernas, agroman traxectos trazados hai séculos, mais varados no silencio bulicioso do asfalto.

En 1946, parte do subcontinente indio, Indostán, composto polas actuais India, Paquistán e Bangladesh, amais de Bután e Nepal, pertencía ao imperio británico. As liñas férreas comunicaban con rapidez as puxantes cidades e vilas, e entre elas abríanse paso estradas que axudaban a comunicar os mares coas montañas, mentres evadían as longas melenas dos ríos e afluentes que desprenden as cabezas montañosas máis altas do mundo.