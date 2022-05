Malos tempos para as ideas neoliberais

Por outra parte os magníficos datos de emprego (crecemento do emprego e da contratación fixa, caída da temporalidade..) que ven presentando España amais de avaliar positivamente os últimos acordos laborais asinados entre o goberno español (PSOE/UP), as organizacións empresariais (CEOE, CEPYME) e o movemento sindical maioritario (CCOO, UGT) tiran tamén por terra as teses neoliberais sobre o mercado laboral que defenden que para crear emprego é necesario eliminar os supostos atrancos que o impiden (a presencia de sindicatos, a negociación colectiva, a existencia de estabilizadores automáticos). Queda aínda moito por avanzar en materia de política laboral (por caso na regulación do despido pois España segue a ser, ao día de hoxe, un dos estados da Unión Europa onde resulta mais fácil e mais barato despedir a traballadores) pero as evidencias empíricas confirman que o camiño emprendido, contrario aos dogmas neoliberais, é o correcto.