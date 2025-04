Non estamos nada ben

9.390 persoas estaban á espera dunha primeira consulta en saúde mental no SERGAS en decembro do 2024, segundo os seus propios datos. Máis que no 2022, no 2019 ou que en anos anteriores

9.390 persoas estaban á espera dunha primeira consulta en saúde mental no SERGAS en decembro do 2024, segundo os seus propios datos. Máis que no 2022, no 2019 ou que en anos anteriores. Os prazos para as seguintes citas sucesivas naquelas persoas que o necesiten seguen a sosterse en varios meses (co evidente risco de ineficacia de moitas das actuacións profesionais). E mentres, as privadas medran facendo que non resulte aventurado dicir que é nestes problemas de saúde onde a privatización da prestación sanitaria é mais elevada.

Seguimos sen Plan de Saúde Mental, xa caducado o que estivo vixente ata hai uns meses (a data de caducidade fixáraa o propio SERGAS no seu nome, marcando un prazo que ía de 2020 a 2024). O incumprimento da obriga de planificación pola Administración Sanitaria autonómica é evidente.