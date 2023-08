Non mires arriba

Nestas datas de vagas de calor, seca e incendios multiplícase a publicación de artigos, reportaxes e estudos acerca do quentamento global e as súas consecuencias. Semella que “miramos arriba”. Porén, aboia neles, invisible, a máis fonda pegada da nosa incapacidade para afrontar o que temos diante. Nas informacións e análises sobre o asunto debúllanse as consecuencias para nós do feito climático. Divididas por sectores, fálase do impacto no turismo, na economía, nas migracións, na biodiversidade, na saúde humana, na agricultura, na desigualdade enerxética ou mesmo na arquitectura. Eis a cegueira.

Malia que ditos textos e traballos pretenden estar a ollar de fronte á crise, opino que na práctica son, cando menos, miopes. Porque incluír categorías como “ecosistemas” ou “biodiversidade” nunha listaxe horizontal onde se igualan con epígrafes como a economía humana, os conflitos bélicos ou a nosa saúde no canto de sinalar de que xeito os cambios nos primeiros afectan aos segundos evidencia, aos meus ollos, esa incapacidade para decatármonos do esencial.