O debate das fusons de concelhos (outra vez)

Estamos, pois, noutro dia da marmota, numha repetiçom do que aconteceu na década passada com as unions de Oça-Cesuras e Cerdedo-Cotobade, realizadas de maneira unilateral por políticos dumha mesma cor

Mas realmente a Junta de Galiza tem vontade de empreender estas unions? No dia 19, conforme se avançavam as conclusons deste estudo, ficou cada vez mais claro o seu posicionamento ambivalente perante esta questom. Mesmo antes deste evento, o presidente Rueda tomou distáncia do documento após afirmar que o informe desenvolvido pola Fundación Juana de Vega é somente um encargo da Junta e que isso nom significa que a Junta assuma todos os postulados do informe. No dia 19, porém, o conselheiro de Presidência, Diego Calvo, remarcou que a proposta do informe nom é a dum partido, mas si a dum governo, à vez que afeou a ausência de representantes locais do BNG e do PSdeG-PSOE. Mas o facto de a Junta ter encarregado e apresentado em solitário umha proposta deste calibre, sem o apoio das forças parlamentares na oposiçom, nom oferece umha sensaçom de pluralidade e de acordo institucional, como caberia aguardar dos nossos governantes. Estamos, pois, noutro dia da marmota, numha repetiçom do que aconteceu na década passada com as unions de Oça-Cesuras e Cerdedo-Cotobade, realizadas de maneira unilateral por políticos dumha mesma cor. Encontramo-nos, tamém, perante umha reproduçom do que já foi visto no final do século XX. Daquela, a Junta fraguista implantou, sem consultar à oposiçom, umha malha de entes e de figuras comarcais fortemente vigiados polo Governo galego, numhas bisbarras desenhadas polo catedrático Andrés Precedo Ledo e a sua equipa que acabariam sendo, na prática, irrelevantes.