O europeísmo de Franco Grande

Non sen certa nostalxia, no propio Franco Grande, aquela Europa en gran medida utópica foi quedando atrás e cedendo paso trala fin da guerra fría a outras magnitudes mais distanciadas e críticas. E ata chegaría a asumir que o ideal daquela Europa onde Galicia podería desenvolver a súa personalidade diferenciada corría moi serio risco de resultar máis desdebuxada que entón a pesares dos tímidos avances experimentados nas últimas décadas trala reformulación do proxecto europeo e a integración ibérica nel. Fronte á apariencia de proximidade colateral ao rumbo que trazara Castelao no Sempre en Galiza (autonomía, confederación con Portugal, ingreso na unión europea, unión mundial) como frontispicio do seu pensamento, non podía dar por realizada aquela esperanza.

Asesor do IGADI, Franco Grande mantivo sempre ese interese por Europa e, en xeral, polas cuestións internacionais. Sintonizaba coa Europa social, multicultural, solidaria e defensora da paz pero era igualmente crítico cos seus déficits ou coa súa submisión ao comportamento imperial de Washington. Comprometido co ideal democrático e pacifista, o seu europeísmo tardío incorporou unha visión máis escéptica, louvando o papel dos movementos alternativos ante a deriva tecnocrática do proxecto.

Franco Grande foi un persoeiro de ampla cultura, libre de ataduras. En contraste cos tempos actuais en que na cultura semella importa máis o ser parte ou afín dunha determinada oligarquía ancorada no sistema cultural, Franco Grande é un recordatorio da importancia da independencia e da liberdade de xuízo. A catro anos do seu falecemento, lembrámolo sempre con afecto e respecto.