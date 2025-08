O galego na UE: silencio no universo social do PPdeG

O BNG debe aproveitar as fendas que se podan abrir entre aqueles sectores que se sintan defraudados pola actitude do actual goberno da Xunta ante a demanda do recoñecemento da lingua galega no ámbito comunitario europeo

Aínda que non resulte sorprendente a actitude que está exhibindo a elite dirixente do PP neste tema, si é chamativo o silencio total que se detecta, polo momento, no universo social que rodea a este partido. Que un símbolo da identidade galega padeza un desprezo tan notorio debería suscitar pronunciamentos críticos entre creadores de opinión e persoas representativas do tecido asociativo existente no País. Que esta situación non teña motivado reflexións editoriais das cabeceiras clásicas dos xornais editados no territorio galego revela unha grave indiferenza que cuestiona seriamente o proclamado compromiso cos seus lectores. Que determinados opinadores non ergan a súa voz contra o abandono do idioma galego por parte das autoridades que deberían defendelo ante as instancias da UE, demostra que a súa preocupación prioritaria é o derrocamento do goberno de Sánchez por riba de calquera outra consideración sobre a oportunidade de acadar un maior recoñecemento legal da lingua galega no espazo europeo.

Este contexto social e mediático abre unha potencial oportunidade ás formacións políticas que conforman a oposición parlamentaria no pazo do Hórreo. Singularmente, no caso do BNG, semella unha ocasión propicia para desenvolver concrecións prácticas do acertado chamamento realizado por Ana Pontón na recente celebración do Dia da Patria. Se, tal e como afirmou a dirixente nacionalista, o BNG quere ser a casa común de todas as persoas que "levan a Galiza na cabeza e no corazón", debe aproveitar as fendas que se podan abrir entre aqueles sectores que se sintan defraudados pola actitude do actual goberno da Xunta ante a demanda do recoñecemento da lingua galega no ámbito comunitario europeo. Non é doado, certamente, erosionar a poderosa base social que posúe o PPdG. Semellante reto esixe doses notábeis de intelixencia política e o abandono das rutinas sectarias que cortocircuiten as posibilidades de ampliación da influenza electoral e política do nacionalismo galego.