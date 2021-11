O lobo, o algodón non engana

É rechamante que haxa persoas anti lobo que opinan completamente en serio que se protexemos ao lobo a súa poboación medrará ad infinitum. Ben, isto non é así, porque os depredadores apicais sempre teñen un número moi limitado de efectivos ademais de mecanismos que limitan o seu crecemento, xa que son territoriais e poden ter supresión reprodutiva de parte da súa poboación 5.

En definitiva: non hai máis lobos que nos últimos 30 anos e esa cifra é moi inferior á existente en tempos históricos. A súa área de distribución non se estende senón que se recorta. A súa poboación reprodutora é moi limitada 6.

Falando de cartos

Obviamente, se o lobo producira cero danos na gandería non habería polémica ningunha, pero a realidade é que produce danos. A cuestión entón é que volume, a quen e por que.

Se atendemos ao número de cabezas de gando existentes en comparación coas que se ven danadas, a porcentaxe é ridícula (estímase nun 0,5% da poboación total). Podemos pensar en raios, enfermidades varias que sen dúbida inciden incomparablemente máis na cabana gandeira, incluso se só consideramos a gandería extensiva ou semi extensiva. Son perfectamente consciente de que isto son afirmacións que valen para o colectivo, non para o individual, porque se un pequeno gandeiro perde un animal o problema é grande inda que para o colectivo sexa irrelevante.

Aínda que hai moitas e loables excepcións, moito gando é abandonado no monte sen coidados nin vixilancia real. Aquí están as explotacións vulnerables a ataques.

Agora ben, hai que considerar unha constelación de elementos. É un feito que o gando é moi pouco rendible. A gandería é un traballo duro, intenso, constante. E aquí aparecen as axudas da famosa PAC que son, en definitiva, as que permiten nalgúns casos continuar coa actividade e noutros gañar cartos doados. O que se oculta deliberadamente por parte das administracións (autonómicas e central) e sindicatos agrarios é que as axudas da PAC son condicionadas e que parte das condicións son de sostibilidade ambiental, non son un cheque en branco. Hai que cumprir determinadas condicións que as administracións autonómicas teñen que definir. Adianto: non o fan. Prefiren converter a PAC nun café para todos, tanto para os que teñen lobo no seu territorio como para os que non. Cométese así un fraude múltiple: en primeiro lugar, cara ao sector que pode chegar a pensar que as axudas da PAC lle pertencen por dereito divino; en segundo lugar co contribuínte europeo que ve malgastado parte dos seus impostos e por último á propia Unión Europea. Vén a ser un negociado de votos no rural con cartos alleos; negocio redondo.

En definitiva, o propio Estado Español, a través das súas administracións, crea un problema onde non o hai, ao non definir claramente que cuestións fan a unha explotación merecedora de axudas con condicionantes ambientais. Así que aquí débese comprender que o mantemento dunha especie clave nos ecosistemas como o lobo (ou calquera depredador apical) é algo que xa está pagado en todo o territorio.

Hoxe a gandería extensiva non ten nada que ver coa de hai 30 anos, xa non digamos 50. Aínda que hai moitas e loables excepcións, moito gando é abandonado no monte sen coidados nen vixilancia real. Aquí están as explotacións vulnerables a ataques. Débese reflexionar que se ben moitas persoas se reivindican gandeiros, o concepto mesmo de pastor foi borrado do mapa. Obviamente as ganderías que poñen medios e coidados, que poñen profesionalidade, teñen menos problemas.

Os lobos, como todos os predadores apicais, teñen efectos determinantes sobre os ecosistemas nos que viven. Un exemplo que podemos poñer na península Ibérica é a diferenza da incidencia da tuberculose bovina

Os lobos atacan tanto como se di? Causan tantos danos? Pois tampouco. Cando un animal aparece morto varias circunstancias poden terse dado. Unha delas é que a morte do animal se deba a, simplemente, cans. Os cans vagando pola paisaxe son un dos elefantes na habitación dos que ninguén fala. Non so hai que referirse a grupos de cans abandonados ou escapados senón incluso a cans con colar e nome, pero sen microchip, claro, que poden tranquilamente abandonar as súas casas por unhas horas e facer estragos. Dado o estado de invixilancia, ademais, no que se atopa moito gando, este poden morrer por diversas causas (unha delas que as vacas paran soas, vacas que foron xustamente seleccionadas para non parir soas, inda que isto daría para outro debate específico) e logo ser carroñeadas por, efectivamente, lobos, ou cans, ou ambos. En ocasións é posible dilucidar que pasou, en moitas outras, non. Deberíase implementar técnicas forenses que permitisen análises xenéticas, hoxe en día sinxelas e económicas, para entender o que pasa en cada evento e actuar en consecuencia. É un dato coñecido que no Reino Unido, onde o lobo leva extinguido dende a Idade Media, os gastos ocasionados por ataques de cans a años e ovellas ascenden a preto de 2 millóns de libras anuais.

Respecto a isto hai ademais que considerar que as administracións pagan os danos efectuados polo lobo. Claro que en moitas ocasións é un mecanismo avariado: burocracia e lentitude, unha combinación letal que tamén ten o polo contrario onde prosperan fraude e corrupción.

Ademais no balance nunca se pon a parte positiva. Os lobos, como todos os predadores apicais, teñen efectos determinantes sobre os ecosistemas nos que viven. Un exemplo que podemos poñer na península Ibérica é a diferencia da incidencia da tuberculose bovina no gando e nos ungulados silvestres comparando as áreas onde está presente o lobo coas que non o teñen. Como era de esperar, é moito menor nas áreas de lobo o que aforra millóns de euros ao ano e contribúe a unha maior seguridade alimentaria e sanitaria7. Só por esta razón pagaría a pena ter unha poboación de lobo sa e funcional en todo o territorio peninsular.