Para a regulación do uso oral do galego cara ao público, na Xunta e nos concellos

A administración autonómica de Galicia conforma un aparello institucional enorme, cunha ascendencia extraordinaria sobre a poboación. Prodúcese unha simbiose entre a idea de Galicia e a súa expresión institucional organizada

En 2023, inmediatamente antes da convocatoria das eleccións autonómicas, transmitinlles aos candidatos á presidencia da Xunta do BNG e do PSdG unha serie de posíbeis medidas de política lingüística. Entre elas estaba a de regular a plena extensión do uso oral do galego cara ao público nas administracións autonómica e local.

A administración autonómica de Galicia conforma un aparello institucional enorme, cunha ascendencia extraordinaria sobre a poboación. Ordena e xestiona aspectos moi importantes da vida comunitaria e contribúe a reforzar o sentimento de pertenza.

Non só iso. É unha especie de motor, un pulso constante. Está tan presente que forma parte do sentido común, dáse por descontado. Como se fose imposíbel que non existise. Prodúcese unha simbiose entre a idea de Galicia e a súa expresión institucional organizada.

Sen ese motor (mesmo sendo tan feble) a cohesión social sería moitísimo menor e a conciencia de ser, menos firme e efectiva. As administracións propias resultan esenciais para a reelaboración permanente dun país cando son algo máis que un simulacro.