Propostas sobre política lingüística enviadas en 2023 aos candidatos do BNG e de PSdeG á Presidencia da Xunta

O goberno do PP envolveu a política de lingua na cultural, facendo desta última unha simulación favorecedora da lingua galega, cando en realidade consiste nunha táctica, moi meditada, de deixar facer, deixar correr

O goberno do PP envolveu a política de lingua na cultural, facendo desta última unha simulación favorecedora da lingua galega, cando en realidade consiste nunha táctica, moi meditada, de deixar facer, deixar correr. Un darwinismo social para as linguas, baixo un manto discursivo amábel. A posición, de facto, consiste en que o estatus quo non se modifique. Déixase que cada lingua funcione coas súas capacidades de uso, sen intervir. Por iso a consecuencia é un acelerado deterioro da situación do galego ante a lingua dominante, con grande capacidade de impoñerse por mor da súa potencia.

As forzas activas a prol do galego están extenuadas. A iniciativa corresponde ao PP, hexemónico tamén neste campo, onde practica exclusivamente a amabilidade cultural, un clientelismo que sufraga o que sexa demandado en publicacións feitas en galego e asuntos semellantes, festas das castañas, etc.

Nas eleccións autonómicas hai posibilidades de desbancar o PP. A derrogación do decreto de ensino aprobado polo goberno de Feijó rectificando o do Bipartito, aquel que motivou as mobilizacións impulsadas por Galicia Bilingüe, polo PP de facto, con Afonso Rueda axitando e manifestándose, sería quizais unha decisión errónea. No ensino é posíbel acadar a meta do 50% de materias impartidas realmente en galego en primaria e secundaria, sen necesidade de modificar profundamente o actual decreto. Sempre considerando o tempo de catro anos. Debe terse en conta ademais que nunca ningún decreto de ensino regulador de aulas en galego, bo ou malo, chegou a esa meta nin remotamente.