Para a incorporación do galego ao comercio

Un proxecto para catro anos, os que dura unha lexislatura, ha partir da administración autonómica, colaborando coas administracións locais e cos demais actores, que son moitos. Asociacións de pequenos, medianos ou grandes empresarios, traballadores, sindicatos, especialistas da Xunta, técnicos de normalización lingüística municipais, empresas de rotulación, de publicidade e de deseño

Desenvolvo a continuación a relación de protagonistas institucionais e privados, cos seus roles respectivos e a coordinación pertinente.

Un proxecto para catro anos, os que dura unha lexislatura, ha partir da administración autonómica, colaborando coas administracións locais e cos demais actores, que son moitos. Asociacións de pequenos, medianos ou grandes empresarios, traballadores, sindicatos, especialistas da Xunta, técnicos de normalización lingüística municipais, empresas de rotulación, de publicidade e de deseño. E tamén lingüistas. É doado comprender que nunha xeira así a función dos lingüistas, como tais lingüistas, se limita a velar pola calidade da lingua empregada. Seguro que faltan outros oficios, porque isto non é máis que unha descrición apurada.

Corresponde a iniciativa, proxectada para catro anos, ao departamento de política lingüística da Xunta de Galicia, co nivel xerárquico que teña, (dirección xeral, secretaría, consellaría) e á Dirección Xeral de Comercio, en coordinación permanente. Coa imprescindíbel compenetración e supervisión das dúas personalidades que ocupen a presidencia e vicepresidencia da Xunta.

O nomeamento do director xeral de comercio e dos demais cargos superiores dese departamento tería que estar condicionada por esta actividade, compoñendo un equipo firmemente comprometido.

A transversalidade da política lingüística no organigrama autonómico foi moitas veces demandada, seguindo o modelo de Cataluña. Dito doutra maneira: a esixencia de superioridade xerárquica do departamento de normalización lingüística, sobre os demais, á hora de activar políticas lingüísticas en toda a trama institucional é unha fórmula importada de Cataluña.

En Cataluña funciona, porque a conciencia e a disposición consecuente de todos os cargos autonómicos enténdense como seguras. Mais esa realidade non ten correspondencia en Galicia, nin remotamente. É por tanto unha demanda estéril, sen utilidade. No caso galego cómpre restrinxir esa condición unicamente aos departamentos implicados no desenvolvemento do programa concreto de política lingüística que pacte a coalición.

As liñas de axuda para a galeguización terían que estar vinculadas ás iniciativas de modernización da imaxe corporativa das empresas e á reforma dos estabelecementos. As axudas destinadas especificamente á modernización comercial, serían reforzadas por estoutras.

Estabeleceríase unha liña de colaboración coas deputacións e os concellos, coa finalidade de estender territorialmente o proxecto, a través das concellarías de política lingüística e dos servizos de normalización lingüística.

Asesoramento particularizado, da Xunta e dos servizos municipais, para comercios pequenos e medianos que decidan galeguizar calquera dos aspectos cotiáns das súas actividades.

Elaboración e sistematización dos materiais necesarios, lingüísticos, terminolóxicos, guías de recursos, etc. Colaboración institucional fluída coas empresas de rotulación, publicidade, deseño e impresión. Asesoramento toponímico e lingüístico. Encontros informativos con estas empresas e coordinación permanente.

Os concellos e as deputacións carecen de orzamentos para abordar un proxecto desta dimensión en solitario. As competencias principais de comercio e de política lingüística residen no poder autonómico. Mais si que teñen capacidade para convidar (mellor colectivamente) ao actual goberno da Xunta a pactar este plan

Esta breve descrición está destinada á pequena e mediana empresa. Mais a coordinación entre o departamento de comercio e o de política lingüística debería crearse para ficar, proxectando tamén, co tempo, o seu labor sobre a grande empresa, a banca e a rotulación de mercadorías, tanto da empresa galega como da foránea. Mais iso supera as capacidades, necesariamente restrinxidas, dun período de catro anos.

Un convite para rematar. Os concellos e as deputacións carecen de orzamentos para abordar un proxecto desta dimensión en solitario. As competencias principais de comercio e de política lingüística residen no poder autonómico. Mais si que teñen capacidade para convidar (mellor colectivamente) ao actual goberno da Xunta a pactar este plan. Mesmo cuantificando previamente o orzamento. Coidando loxicamente de que non quede todo nunha pantomima destinada a facer que se fai, como no resto das actuacións directas do Partido Popular na política lingüística. Para iso mellor ficar quedos.