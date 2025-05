As declaracións de Valentín García sobre o galego en Europa son unha vergoña

Ao mesmo tempo que se atacan as linguas con semellante virulencia, Valentín García e o seu equipo pretenden actualizar o Plan Xeral de Normalización Lingüística e din que buscan todos os apoios

A actualización do Plan limítase á formulación escrita do desexo. A hipótese de poñelo en práctica é absurda. Os actores sociais que participan na nova redacción incorporarán medidas, mais as autoridades do PP non as implementarán. Non haberá traslado ningún á práctica do fomento. Só xestualización cordial. Porque o PP sitúa os seus límites nesa fronteira, absolutamente precisa. As linguas periféricas deben someterse ás leis do darwinismo, ditadas pola lingua dominante, sen intervención que modifique o proceso evolutivo.

Nos momentos determinantes móstranse como son, agresivos e radicalmente contrarios a calquera avance. Cando o momento resulta concluínte para golpear, fano sen dubidalo. Son saboteadores, segundo as palabras de Jordi Basté.