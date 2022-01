Para acabar coa precariedade entre os bombeiros forestais

O colectivo padece unha grande precariedade. Dos 5.700 efectivos, a maioría contratados pola Consellería de Medio Rural mediante convenios cos concellos, máis da metade, 3 mil, formalizaron contratos temporais: 1.400 de 12 meses, 600 de nove meses e case mil por 6 meses

En 2019 a Xunta convocou un proceso de selección aberto para cubrir postos de traballo no sector durante 3 anos na modalidade de fixos-descontinuos. Esta modalidade produce unha secuencia de vida precaria. O primeiro ano traballan medio ano e non cobran o paro pois non acumularon a cotización mínima de 12 meses; o segundo ano, traballan outros 6 meses, cobran o paro 4 meses e outros 2 carecen de ingresos. O terceiro ano, comeza outro ciclo. En cada ciclo completo de 24 meses perciben un salario 12 meses, o paro 4, e 8 meses viven dos escasos aforros que poidan xuntar. No entanto, bombeiras e bombeiros, a as súas familias, non hibernan e necesitan pagar alimentos, enerxía, vivenda, roupa, bens culturais en modo continuo e non fixo-descontinuo.