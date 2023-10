O incidente cos Máiz

Ao mes seguinte, o 20 de agosto, Luis Máiz xa era o director do Laboratorio de Farmacia Militar localizado en Fonseca, nas dependencias da Facultade de Farmacia e co persoal docente ao seu mando. Ao pouco tempo intentou facerse co local que albergaba o Seminario no mesmo edificio para estender a superficie dese laboratorio. O 21 de setembro de 1936 houbo unha denuncia contra o SEG dun catedrático da Facultade de Farmacia, que repetiría o 5 de outubro, como consta no libro de Rexistros desa facultade, no que hai unha carta dirixida á Comandancia Militar de Santiago nesa data na que se pide: «Que por insuficientes locales para laboratorio militar, sean desalojados los Estudios Gallegos». Luis Máiz Eleizegui contaba nesas xestións coa colaboración do seu tío, Antonio Eleizegui López, decano da Facultade de Farmacia e subdirector do Laboratorio. O secretario do SEG, Xesús Carro, opúxose a esas peticións. Finalmente, semella que os locais do Seminario non foron ocupados polo laboratorio militar, que cesou a súa actividade ao remate da guerra, en 1939.

O incidente cos Máiz non causou a morte do SEG. Podería ocasionar –se o desaloxo se tivese levado a efecto– a saída do seu patrimonio do Colexio de Fonseca, o que naqueles momentos constituiría un grave problema para a súa conservación. Pero o intento de ocupación amosa a presenza de poderosos inimigos da entidade. Dentro e fóra de universidade, Luis Máiz non tiña nada que ver –como vimos– coa institución académica.