Só incidencias

Un museo público nunca fala só de si mesmo. Fala tamén da maneira en que unha sociedade organiza a confianza, reparte autoridade e decide que institucións poden ser recoñecidas como propias. Por iso o CGAC importa tamén fóra do seu público habitual
A fragmentación non só describe; tamén administra.
Durante anos dixemos que a cultura galega contemporánea estaba fragmentada. A descrición non era falsa. Explicaba a dispersión dos proxectos, a debilidade das asociacións, a soidade dos profesionais, a falta de espazos continuados de interlocución. Resultaba cómoda porque facía innecesario preguntarse que seguía articulándose por debaixo desa aparente dispersión.
Unha cultura lida como dispersa é máis doada de reducir a partes: unha asociación aquí, unha queixa alí, unhas sinaturas como ruído de fondo. Cada cousa no seu sitio; cada xesto reducido ao seu formato. Se todo está fragmentado, nada ten por que responder como un corpo, nin hai que preguntarse que vínculos seguen operando por debaixo desa baixa visibilidade.
O conflito do CGAC non desmentiu ese diagnóstico. Fixo máis difícil utilizalo.
Non apareceu unha organización, nin unha escola, nin unha xeración, nin unha idea común da arte contemporánea. Apareceu outra cousa: un acordo mínimo arredor da perda de confianza
Un museo público nunca fala só de si mesmo. Fala tamén da maneira en que unha sociedade organiza a confianza, reparte autoridade e decide que institucións poden ser recoñecidas como propias. Por iso o CGAC importa tamén fóra do seu público habitual.
A convocatoria restrinxida, o nomeamento, as dimisións do Consello Asesor, os comunicados, os apoios e as adhesións non foron episodios illados. Foron a forma visible dunha ruptura de confianza.
Non desapareceron a precariedade, a dispersión nin a falta de espazos continuados de encontro. Pero durante unhas semanas ocorreron feitos que esa descrición xa non sabía colocar: comunicados que pasaban de man en man, dimisións que non eran só xestos individuais, apoios chegados desde ámbitos que normalmente non falan xuntos, máis de mil seiscentas adhesións e semanas de conversa compartida entre persoas que raramente ocupan o mesmo espazo. Aquilo non constituía unha organización. Pero tampouco podía reducirse a incidencias.
Non apareceu unha organización, nin unha escola, nin unha xeración, nin unha idea común da arte contemporánea. Apareceu outra cousa: un acordo mínimo arredor da perda de confianza.
O que estaba en cuestión non era só unha dirección nin unha convocatoria. Era o modo en que unha institución pública decide quen pode falar por ela, con que criterios e diante de quen
O que estaba en cuestión non era só unha dirección nin unha convocatoria. Era o modo en que unha institución pública decide quen pode falar por ela, con que criterios e diante de quen. O desacordo non comezou coa programación. Comezou antes: no procedemento, na forma de decidir, na posibilidade de recoñecer unha institución como propia sen confundila coa administración que a tutela.
Por iso a resposta foi tan ampla. Moita xente que non comparte programas nin intereses inmediatos recoñeceu unha mesma liña de fractura: cando unha institución pública deixa de producir confianza, o problema deixa de pertencer só a quen a dirixe. Pertence tamén a quen a sostén co seu traballo, coa súa memoria ou coa simple esixencia de que siga sendo pública.
Ese sostén non sempre ten forma pública. Pode estar nunha conversa, nunha memoria de traballo, nun proxecto que non coincide con outro pero o recoñece. Non organiza necesariamente unha comunidade. Produciu, durante unhas semanas, algo máis difícil de xestionar: unha posición común desde a que falar.
Ese era o punto que a descrición da fragmentación deixaba fóra. Había unha posición de interlocución.
Agora queda outra cuestión: que permanece do que vimos cando xa non hai conflito que nos obrigue a mirar? O decisivo non foi que aparecese unha comunidade. Foi que apareceu, durante un intre, unha posición colectiva capaz de funcionar como interlocución
O CGAC funcionou como unha proba de carga. Non construíu a ponte; puxo peso suficiente para comprobar se había estrutura. Había, pero non era limpa nin tranquilizadora. Apareceron tamén os seus límites: poucas ferramentas para soster esa posición cando baixa a tensión, dependencia de redes informais, facilidade para que unha resposta colectiva volva converterse en silencio disperso cando remata a emerxencia.
O resultado non era tranquilizador. Mostrou máis conexión da prevista e menos organización da necesaria. Máis capacidade de resposta e menos forma duradeira para sostela.
Ningunha situación así está a salvo de ser traducida en beneficio doutra cousa. O perigo non é só que desapareza cando baixa a tensión; é que alguén aprenda a incorporala como promesa de participación, como nova linguaxe institucional ou como relato de crise superada sen modificar as condicións que a fixeron posible.
Tamén poderiamos neutralizala nós mesmos se confundimos a aparición cunha estrutura. Nada disto substitúe a organización. Só demostra que había materia organizable. A cuestión, se chega a formularse, será como soster esa posición sen convertela de inmediato en representación capturable.
Durante anos confundimos a baixa visibilidade dunha comunidade coa súa inexistencia. Aprendemos tamén a mirar esa baixa visibilidade como se fose unha explicación suficiente. Non o era.
Durante anos falouse dunha cultura fragmentada. O que apareceu estas semanas non desmente esa descrición. Só volve máis difícil utilizala. E máis difícil recoñecer como interlocutor válido a quen danou as condicións mesmas da interlocución
Agora queda outra cuestión: que permanece do que vimos cando xa non hai conflito que nos obrigue a mirar?
O decisivo non foi que aparecese unha comunidade. Foi que apareceu, durante un intre, unha posición colectiva capaz de funcionar como interlocución.
E, nese mesmo movemento, ocorreu o contrario no outro lado. A administración que pretendía ordenar o conflito deixou de ocupar, para unha parte significativa do campo cultural, a posición de interlocutor válido. Non por unha retirada simbólica nin por unha escenificación da ruptura, senón porque a confianza que fai posible a interlocución quedou danada no propio procedemento.
Durante anos falouse dunha cultura fragmentada. O que apareceu estas semanas non desmente esa descrición. Só volve máis difícil utilizala. E máis difícil recoñecer como interlocutor válido a quen danou as condicións mesmas da interlocución.