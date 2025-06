Transformar as bibliotecas en plurilingües

O inglés é innecesario xustificalo. Permite a comunicación con todas as persoas de todas as partes. É a lingua franca global, facilita a aproximación a todas as culturas e deséxase dominala porque se converteu nun requisito practicamente imprescindíbel no mundo do traballo.

Ambas incorporacións responden a dous mandatos sociais, podería dicirse, con forte demanda implícita, especialmente nas franxas de idade con formación máis elevada. As novas xeracións teñen unha predisposición absoluta para facer uso do inglés, do portugués e do brasileiro como ferramentas propias de comunicación. Saben que son instrumentos poderosos, igual loxicamente que o galego e o castellano.

Trátase pois de modernizalas, desde as infantís até as máis especializadas. Proporcionar acceso a estas linguas desde a primeira idade axudaría a formar cidadáns galegos máis competentes, enriquecería a vida cultural e educativa de Galicia. É unha aposta estratéxica polo coñecemento.