Unha exitosa singradura de 75 anos en Montevideo

Quero suliñar que somos afortunados. O paso do tempo non foi quen de esvaecer o sentimento galego e na capital da República Oriental do Uruguai seguimos a ter herdeiros que non queren esquecer as súas raíces. A maioría dos nosos descendentes non se deixan envelenar polas trapalladas interesadas de partidos políticos que ofenden aos que buscan un futuro mellor pero aplauden e defenden aos que se benefician da explotación dos máis desfavorecidos. Os nosos netos montevideanos saben que os seus esforzados avós, suaron na Banda Oriental (a terra do moi nobre Artigas) para erguer un niño onde acubillarse e manter quentes os recordos da aldea na que naceron.