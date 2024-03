Unha ollada cuantitativa (e alternativa!) aos resultados do 18-F

A escasa caída de voto do PP faime escéptico de que houbera un grande transvase desde os conservadores cara os nacionalistas. Evidentemente, sempre tende a haber movementos de votos entre partidos entre eleccións distintas, pero non parece que en termos absolutos estes foran moi relevantes entre partidos de distintos bloques

Comecemos falando da participación. Penso que non é axeitado comparar, en case ningún aspecto, as eleccións actuais coas de 2020. As de 2020 aconteceron nun contexto de pandemia, o que afectou enormemente á participación, e cunha campaña dun nivel moito máis baixo que a actual, o que levou a unha mobilización moito menor do electorado. Porén, as eleccións Xerais do verán pasado, ofrecen un panorama moito máis similar en canto ao comportamento agardado dos votantes. Todo isto mesmo xa coñecendo o famoso voto dual entre galegas e Xerais, que afecta especialmente aos partidos da esquerda. As figuras do artigo indican a fracción en % e diferenza de votos (absolutos) entre as eleccións Xerais e galegas. Agregamos o voto da dereita (PP+VOX+DO), e da esquerda (BNG+PSOE+Sumar). Un primeiro aspecto relevante é observar como o PP se mantén practicamente constante, salvo na provincia de Ourense. Acontece que en Ourense tivemos unha irrupción importante de DO, que recibiu apoios de votantes do PP nas Xerais. Non obstante, isto non explica todo o voto ao partido de Jácome. Ollando os números absolutos, a perda de 7000 votos do PP non é suficiente para explicar os 15000 que gaña DO. Parece evidente que estes tamén conseguiron numerosos apoios entre os 35000 que deixaron de votar ao PSOE. Isto fai que a asignación de DO ao bloque da dereita sexa dubidoso.

Ollando para o resto das provincias, onde non hai distorsión polo efecto de DO, a diferenza de votos entre Xerais e Autonómicas a perda é moito maior na esquerda que na dereita: os votantes que “faltan” respecto das Xerais son maiormente de esquerda. O efecto é máis pronunciado nas provincias atlánticas, que resultan ser as que máis escanos reparten. Esta caída acada cerca dos 100000 votos, uns votos sen os cales calquera posibilidade de cambio goberno na Xunta semella inviable. Dado o espectacular aumento de votantes do BNG, e do papel relativamente menor de Sumar dentro da esquerda, semella claro que a perda vén do PSOE. Dentro da dereita, debido á coincidencia case absoluta de votos que recibiu o PP, parece probable que a maior abstención se producise por votantes de VOX, coa posibilidade dun certo transvase entre os dous. Polo tanto, unha primeira conclusión que podemos tirar é que a falta de mobilización de votantes de esquerda si que foi clave. Ou dito doutro xeito, a participación si que aumentou, pero non o suficiente para os partidos de esquerda.