A masiva protesta das enfermeiras eventuais en Silleda ábrelle á Xunta outro conflito na sanidade

“Este día marca un antes e un despois.... E só é o principio”. Esta é a reflexión de varias das enfermeiras que este pasado domingo protestaron contra a eventualidade e precariedade no Sergas durante as probas do concurso oposición celebradas en Silleda. O enorme pavillón para a celebración dos exames quedou tinguido polo negro co que vestiron milleiros dos participantes como forma de visibilizar unha loita contra as “pésimas condicións de traballo” no sistema sanitario público galego que, advirten, “chegou para quedar”.

Eventuais en Loita asegura que o 95% das enfermeiras que se examinaron en Silleda vestiron de negro

Foron, finalmente, 7.675 as persoas que acudiron a unhas probas para optar a 830 prazas, só 372 de quenda libre, no Sergas. A maioría permanecerán nunhas listas de contratación que suman unhas 10.000 profesionais. E a mesma maioría --“non esaxeramos se dicimos que sobre o 95%”, aclaran-- vestiu de negro nun espazo onde “outra cor na vestimenta era anecdótica”.