Sogama converte Galicia na segunda autonomía que menos recicla e máis residuos incinera

O 94% dos concellos galegos trata os seus residuos no complexo de Sogama, que vén de facer trinta anos dende a súa posta en marcha. Aínda que esta empresa pública autonómica sitúa entre os seus obxectivos a "xestión sostible" dos residuos urbanos e a "recuperación dos materiais reciclables contidos no lixo", a realidade é que nas últimas décadas practicamente non rexistrou avances positivos nesta dirección, de xeito que a inmensa maioría dos materiais que chegan á planta de Cerceda son incinerados ou soterrados no vertido da Areosa.

Galicia recicla o 15,9% dos residuos e composta outro 5,5%, para sumar un 21,4% de materiais recuperados, moi lonxe do 38% de media no Estado español

Os malos resultados de Sogama son mellorados en parte nas planta de Nostián, que dan servizo a 14 concellos da área metropolitana da Coruña, e de Lousame, que xestiona os residuos de 9 concellos próximos á ría de Muros e Noia. Porén, a dimensión de Sogama (trata o lixo do 82,5% da poboación galega) determina os datos de tratamento de residuos do conxunto de Galicia. Galicia é a segunda comunidade autónoma, só por diante de Asturias, que menor porcentaxe de residuos recicla, recupera ou composta e, ademais, é o segundo territorio que máis proporción de lixo incinera, segundo os datos do ano 2019 publicados polo Ministerio de Transición Ecolóxica a partir da información facilitada directamente polas comunidades autónomas.