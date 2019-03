O 8M comeza en Lugo. Así será a manifestación deste domingo

O 8M galego comezará en Lugo. A cidade das murallas será este domingo o escenario da manifestación nacional do feminismo galego, cinco días antes da folga xeral de mulleres convocada para o 8 de marzo. A marcha será encabezada por unha faixa co lema 'Por todas as mulleres, por todos os dereitos, revolta feminista'.

A mobilización partirá ás 12 horas da Porta Falsa, pasando pola Ronda da Muralla ata a rúa Montevideo e percorrendo o centro histórico da cidade (Praza de Santo Domingo, Rúa do Teatro) ata saír de novo á Ronda da Muralla para rematar na Praza Horta do Seminario. Alí lerase un manifesto e comezará unha gran celebración, con concertos e un xantar colectivo.

A marcha pode servir de termómetro para medir a mobilización feminista do 8 de marzo e unha ampla participación serviría para amplificar a convocatoria do 8M, ao igual que sucedeu o pasado ano coa masiva manifestación que tivo lugar en Vigo uns días antes da folga.

O movemento feminista galego leva meses preparando esta mobilización e xa están confirmadas unha vintena de rutas de autobús que levarán manifestantes de toda Galicia ata Lugo. A Coruña, A Estrada, A Mariña (Viveiro, Burela e Ribadeo), Betanzos, Chantada, Ferrol (pasadon por Narón, San Sadurniño e As Pontes), Lalín, Monforte, Ortigueira, Ourense-Allariz, Ribeira (con parada na Pobra e Boiro), Santiago de Compostela, Pontevedra, Vedra (con parada en Boqueixón, Touro e Arzúa), Vigo, Vilagarcía e Vilalba son os lugares de saída. Toda a información pódese consultar na web de Galegas8M.

Está xa decidido que a manifestación irá encabezada por un bloque non mixto no que se incluirán organizacións feministas e mulleres individuais que forman parte de Galegas8m. Despois camiñará outro bloque formado por outras organizacións feministas non mixtas e mulleres individuais. E, en terceiro lugar, marchará o bloque mixto, no que irán os homes e mulleres que o desexen.

Haberá tamén, aos lados da manifestación, un carril lento reservado a persoas con carriños de crianzas, cadeiras de rodas ou bastóns. E, igualmente, haberá un grupo de mulleres que se encargará da orde na manifestación, identificadas con brazaletes lilás.

Dende a organización tamén se lles recorda aos homes que acudan á manifestación que deben facelo "no papel de aliados, non de protagonistas" e que polo tanto non deben ir nas faixas ou portar altofalantes. "Que os homes tentedes liderar e ser protagonistas nunha folga de mulleres é outro modo de violencia que imos rexeitar; o voso papel é secundario e ten que ser asumido sen estridencias", sinalan.