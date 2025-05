A Asociación 24 de agosto de 1944 e a conmemoración en París da liberación dos campos nazis

Eu mesmo lin en galego o meu poema “Un minuto de silencio (O mal nunca é banal)”, centrado nos padecementos provocados pola barbarie nazi nos campos de exterminio de Mauthausen e Gusen, alternando cada estrofa coa súa lectura en francés por parte da galicista e memorialista do exilio en Francia María Lopo

A continuación tivo lugar a lectura de poesía a cargo de estudantado presente dirixido polos seus implicados profesores. O alumnado do Collège Pierre Alviset (que leva o nome dun estudante resistente cristián executado polos nazis), dirixido polo seu profesor Christophe Linuesa, leu textos en castelán dun poeta deportado a Mauthausen, Antonio Aznar Pomares, e doutro asasinado polo fascismo español, Federico García Lorca. O alumnado do Lycée Henri Bergson, presentado pola súa profesora Ana Botella Sorribes, leu versos en castelán de Paca Aguirre (exiliada e filla de executado polo fascismo español) e cantou, tocou e danzou a contestataria canción en catalán “Al vent” do cantautor valenciano Raimon. O alumnado do Microlycée Jean Macé de Vitry, coordinado pola súa profesora Begoña Maceiras, leu un poema en castelán do interno en Mauthausen Pepe Perlado e un resumo da espectacular evasión de presos rusos do Bloque 20 de dito campo, a maioría dos cales foron abatidos despois por civís e militares nunha asañada cacería humana. Ademais, os docentes Étienne Roch-Meyrand e Rosa Idarraga, leron, respectivamente, un poema orixinal en catalán e outro traducido ao éuscaro escritos en Mauthausen por outros dous presos, o primeiro de nome descoñecido e o segundo o murciano Antonio Hernández Marín.

Despois, eu mesmo lin en galego o meu poema “Un minuto de silencio (O mal nunca é banal)”, centrado nos padecementos provocados pola barbarie nazi nos campos de exterminio de Mauthausen e Gusen, alternando cada estrofa coa súa lectura en francés por parte da galicista e memorialista do exilio en Francia María Lopo, tradutora do poema en colaboración con Claudine Allende Santa Cruz, memorialista e filla de deportado que naceu no posterior exilio deste en Bretaña. A miña intención foi a de resumir canto lin, escoitei e vin en numerosos libros, filmes e actos conmemorativos para cifrar nun poema todo o horror causado alí polo nazismo, pero poñendo en evidencia as motivacións económicas e sociais de tan cruel política xenocida.