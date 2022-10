A economía colaborativa fronte á crise da vivenda

Se falamos do cohousing como alternativa fronte ao especulativo modelo de vivenda actual é moi probable que o concepto sexa descoñecido por unha grande parte da opinión pública.

Con todo, este modelo de cooperativas de vivendas colaborativas en cesión de uso é xa moi popular nos Estados Unidos ou nos países nórdicos e comeza a facerse realidade no Estado español. Existen exemplos de éxito en funcionamento como os de Trabensol e Entre Patios (na Comunidade de Madrid) ou La Borda (en Catalunya).

Todas estas iniciativas conseguiron facer realidade o soño de construír un conxunto de vivendas segundo o modelo de convivencia colaborativa. O devandito modelo baséase nuns espazos e servizos compartidos, nunha xestión participativa do complexo e, principalmente, nun modelo de relación veciñal no que se comparten valores, obxectivos e unha visión conxunta do estilo de vida a implantar.

A convivencia colaborativa pon en valor a creación dun entorno estable e con calidade humana no que se satisfagan as necesitades de todos, por riba dos intereses especulativos e de adquisición de patrimonio.

É por iso que, fronte aos modelos de xestión inmobiliaria máis habituais na actualidade, nas iniciativas de cohousing a cooperativa non desaparece unha vez rematado o proxecto de construción do conxunto habitacional. A cooperativa é a titular e propietaria do complexo, no que os cooperativistas terán a cesión de uso indefinido dunha vivenda, así como dos espazos e servizos comúns.