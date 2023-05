A literatura palestina esfumada (conversa con Ahmed Masoud)

Esfumado: A misteriosa desaparición de Mustafa Ouda, de Ahmed Masoud, é a historia dun neno que trata de atopar a seu pai. Nesa procura descríbese como é a vida en Gaza e o significado da simboloxía palestina e de palabras sempre presentes ao falar de ocupación, mais tamén desoutras que se esvaecen nesa distancia política: amor, amizade, familia e incluso sexo. Moncho Iglesias Míguez

Palestina semella esfumada, desaparecida dos mapas e da historia e agochada nunha cova de lendas e misterios que só auguran morte. Mais o certo é que non é so acubillo de fantasías e fes, senón tamén berce de letras e cancións, de películas, de pinturas e de arte en xeral, ás veces disipada entre o fume das palabras e das balas, e camuflada entre as areas do mar e do deserto. Entre eses lindes serpean as historias de Ahmed Masoud, un escritor palestino que fai actuar os personaxes reais da Gaza ocupada nas súas novelas, algo que xa antes fixeran os poemas de Mahmud Darwix ou os relatos de Ghassan Kanafani.

Ahmed Masoud criouse na faixa de Gaza e por mor diso algunhas das liñas da súa Esfumado: A misteriosa desaparición de Mustafa Ouda, editada por Urutau, plasman a realidade do autor quen, igual que o protagonista da obra, emigrou e, como tantas outras persoas no mundo, namorou. Porque en Palestina, alén do bulicio do conflito, tamén existe o amor e a amizade, e córrese a escola de cando en vez e mesmo hai pelexas e xogos infantís, xuvenís e logo adultos.

O xa mencionado Kanafani reflectiu a realidade do pobo palestino nas súas historias. Tal provocación levou á súa morte, asasinato, mais non á desaparición da súa obra, que permanece viva e de actualidade cincuenta anos despois. Sobre el, sobre a literatura en xeral e sobre Palestina en particular fala Ahmed Masoud nesta conversa.

̶̶̶̶̶ Kanafani morre, mais as súas ideas fican. Telas en conta á hora de escribir?

̶ Non estou seguro de facelo a consciencia, pero creo que están aí de todos os xeitos. A súa escrita influíu na miña en boa medida. Como escritor que soubo dirixirse a Occidente, aspiro constantemente a ser coma el dunha maneira ou doutra. Creo que as súas ideas permanecerán porque son universais, como o presente, o lado humano de Palestina, do que menos se fala nos medios occidentais.

̶ Identifícaste con el?

̶ Claro, por suposto, era un contacontos que quería amosar un lado diferente de Palestina sen deixar de pasar desapercibida a importancia da resistencia e da revolución e do dereito a decidir o propio destino. Os seus personaxes son heroes aos que adoitan traizoar outras persoas ou mesmo as circunstancias que os rodean. Supoño que esa é a principal diferenza entre nós. Eu trato de me afastar dos personaxes heroicos porque non é así como funciona a vida. É un mito. Estamos cheos de faltas e, de ser relixioso, diría que de pecados; pero non o son, así que diría que non existe a heroicidade. Iso é o que intento amosar no meu traballo, personaxes normais que son heroicos e que cometen unha chea de erros tamén.