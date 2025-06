A violencia institucional que (tamén) nos mata, culpa e condena

Que mensaxe envía todo o que está pasando ás mulleres e a calquera vítima de violencia machista? A da intimidación. O acusado foi despedido entre aplausos con mensaxes masivas do goberno apelando á súa inocencia. Hoxe sabemos que o Presidente Rueda amparou e encubriu que había unha denuncia de agresión sexual polo menos durante catro meses. Mantivo ao seu amigo persoal sentado no Consello da Xunta porque era dos seus e a comunicación pública supón unha clara insinuación de denuncia falsa certificando que se a dereita máis extrema non ten representación en Galiza é porque xa está dentro deles.

O goberno que ten que protexer as mulleres galegas emprega os medios da Xunta de Galiza, os medios públicos de comunicación e a posición de poder para xulgar á denunciante. A responsabilidade da gravísima filtración da identidade da vítima, que ningunha institución investiga, atribúese á Xunta e cando se piden explicacións a resposta é o silencio. Non é o único silencio: aínda ninguén do Partido Popular condenou a presunta agresión nin expresou a solidariedade, nin sequera a Conselleira de Política Social de Igualdade.

O que pasa nestes días non é casual, estamos nun contexto de rearme do machismo a nivel internacional e tamén no noso contexto inmediato

Hai moito que o feminismo deu internacionalmente o debate sobre quen ten a responsabilidade dun feminicidio, indo máis alá do suxeito que o comete e aludindo á responsabilidade de Estados e institucións. A a violencia machista non é algo privado nin persoal, é público, político e colectivo. A resposta institucional non puido ser peor nestas semanas, converténdose en parte do problema, ao non cuestionar o que non funciona e destinar as enerxías a culpar e xulgar ás mulleres desde distintos ámbitos: medios públicos, Xunta, concellos, Estado.

O feminismo de base a outros ámbitos toca, por responsabilidade colectiva, intensificar a nosa reacción contra unha violencia institucional que (tamén) nos mata, culpa e condena. Váisenos a vida, literalmente, niso.