As cotas en Daca

A Universidade de Daca foi, dende a súa orixe hai pouco máis dun século, un dos centros neurálxicos das loitas democráticas. Tras a partición da India, Daca pasou a ser unha cidade de Paquistán, e seguiu a defender os seus dereitos. De feito, as ansias de liberdade levaron á independencia de Bangladesh, país da lingua do bengalí ou bangla. Amais, foi dende a mesma universidade de onde saíron as primeiras protestas en defensa da lingua do pobo, o bengalí, abafallada fronte ao urdú, o idioma oficial.

En 1952 o Movemento pola Lingua iniciou unha protesta contra a imposición lingüística do urdú, un idioma alleo para a xente de Paquistán Oriental. O 21 de febreiro dese ano, o estudantado da Universidade de Daca saíu ás rúas para se manifestar xunto a outros grupos de activistas. Malia a ser unha marcha pacífica, a policía disparou e o resultado foron varias persoas mortas e feridas. O fatal incidente acrecentou a ira e a arela por recoñecer a oficialidade do bangla, feito que se acadou catro anos máis tarde.