Carta aberta a unha vítima de agresión sexual

Compañeira, amiga, comadre, muller valente agredida sexualmente: nosoutras, as feministas estamos ao teu carón, damos alento e apoio ao teu proceder, pois somos sabedoras que, desde o intre en que decidiches facer a denuncia pola agresión da que fuches vítima, comezaches na andaina dun percurso de dor, sufrimento, agresións, descualificacións e vexacións sen nome. Por iso dámosche as grazas no nome de tantas mulleres que non denuncian por medo a ese camiño de perigosidade.