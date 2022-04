En memoria de Xosé Luís Franco, amigo sempre

* Texto elaborado para a homenaxe que este venres 1 de abril se lle dedicou a Xosé Luís Franco Grande na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo no seu segundo cabodano.

1.- Primeiros encontros:

Sen dúbida aínda lembro o lugar onde nos atopamos por primeira vez Xosé Luís e eu: na planta baixa do claustro do que naquel entón –ano 1954- era o edificio central da universidade compostelá. Planta que compartían as Facultades de Filosofía e Letras e Dereito, o que facilitaba unha estreita convivencia entre os alumnos de ambas. Xosé Luís era alumno de primeiro de Filosofía e Letras e eu de segundo de Dereito. Sen embargo, non recordo coa mesma certeza quen foi o que mo presentou como un interesante poeta. Xosé Luís está seguro de que foi Amable Baliñas, alumno naquel tempo, como el, da Facultade de Filosofía e Letras e que logo sería catedrático da mesma. Coñecendo, como coñezo ben, a capacidade de recordar con precisión o pasado que tiña Xosé Luís, dou por bo que foi Baliñas quen nos puxo en contacto.

Naquel claustro empedrado escoitei por primeira vez, na súa propia voz, algúns dos poemas de Xosé Luís que me fascinaron.

2.- A última conversa con Xosé Luís e a última dedicatoria.

A miúdo mantíñamos longas conversas telefónicas. A última o 14 de marzo de 2020. Chamoume alarmado polas noticias que informaban sobre a galopante difusión do coronavirus en Madrid. Quería saber como nos atopábamos e como levabamos o confinamento. Durante a longa, como sempre, conversa non percibín nada que me fixese sospeitar o fatal desenlace que poucos días despois me comunicou a súa filla Navia.

A última dedicatoria, das moitas que me enviou ó longo da súa vida, recibína co motivo do envío da última edición de A ilusión da esperanza, datada en Vigo o 12-01-20 e pechada, como era costume, coa expresión latina «et nunc et semper». Esta nova edición finaliza con un novo perfil, neste caso de Xulio Ríos, e unha foto tomada no meu despacho de Madrid, na que aparecemos, de esquerda a dereita, Xosé Luís, eu, Lugrís e Xulio, o día que fixemos entrega a Ramón Lugrís do pequeno libro-homenaxe, publicado grazas ó esforzo de Xosé Luís e Xulio e que obedeceu ó propósito de rescatar do inxusto esquecemento do galeguismo actual a quen tanto contribuíu no seu día, en tempos difíciles, á recuperación da identidade cultural de Galiza.

A dedicatoria á que acabo de referirme di así: «A Gonzalo Rodríguez Mourullo. Estas páxinas nas que pretendín reter ese tempo noso, teu e meu».

Esta alusión o tempo compartido faime pensar que, nesta hora do recordo, pode que sexa oportuno desandar algúns tramos do mesmo e determe en momentos convividos que o propio Xosé Luís relatou.