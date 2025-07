Facer ou non facer, esa é a cuestión (ideolóxica)

O sistema educativo pode ser unha ferramenta de transformación, mais tamén unha máquina de perpetuar o que xa existe, fomentando así a neutralidade ideolóxica. Nesta neutralidade non hai espazo para o pensamento crítico, senón para a perpetuación da inacción, facilitando o prohibir e dificultando, pois sempre foi máis cómodo silenciar que dialogar

Agora pensemos nas crianzas migrantes que chegan ao longo do curso e chocan cunha maquinaria burocrática que os trata como “problemas” e non como persoas. Non hai adaptacións reais, nin tempo para acompañamento emocional. O importante é que cada docente dea as súas horas e non “interrompa” nunca o normal funcionamento do centro. Que mensaxe chega á nosa mocidade? “Mantente no teu lugar sen ollar para o lado e interrompendo o menos posible”. Estas condutas premian así a pasividade e castigan a iniciativa, levándonos a unha integración fallida que reproduce desigualdades, que non se adapta a elas/es e si se lles exixe que se adapten ou que marchen.

Por tanto, a inacción non é neutral cando falamos de espazos onde adolescentes pasan polas aulas como fantasmas, cando se cortan debates por medo e cando o profesorado máis comprometido paga as consecuencias. O sistema educativo pode ser unha ferramenta de transformación, mais tamén unha máquina de perpetuar o que xa existe, fomentando así a neutralidade ideolóxica. Nesta neutralidade non hai espazo para o pensamento crítico, senón para a perpetuación da inacción, facilitando o prohibir e dificultando, pois sempre foi máis cómodo silenciar que dialogar. O alumnado aprende así que “de política non se fala”, que “non se chora en público” -retirando as emocións da aula- e que pensar pode ser un risco -tal e como xa representou Castelao: así aprenderán a non ter ideas.

A emoción, o posicionamento crítico e a subxectividade non son perigos que debamos evitar: son ferramentas fundamentais para construírmos unha cidadanía libre, consciente e comprometida. Hai unha liña moi fina entre a prudencia e a covardía. E mentres direccións e claustros debaten protocolos, hai rapaces e rapazas aprendendo que certas realidades non merecen ser nomeadas. A neutralidade cómoda é, no contexto educativo, unha forma de violencia institucional, saber do problema e mesmo así, escoller non moverse.